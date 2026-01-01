Accueil En Brève Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, décoré de la Légion d’honneur le 1er janvier

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le peintre David Hockney et la chanteuse Nolwenn Leroy figurent parmi les personnalités distinguées dans la promotion de la Légion d’honneur du 1er janvier, selon un décret publié jeudi au Journal officiel. Cette promotion civile — la plus élevée des distinctions nationales françaises, créée en 1802 par Napoléon Bonaparte — récompense 616 personnes « engagées au service de l’intérêt général » et incarnant « une certaine idée de la méritocratie et de l’exemplarité », indique la Grande Chancellerie. Boualem Sansal, âgé de 81 ans, fait son entrée au sein de la Légion d’honneur; il avait été incarcéré en Algérie pendant près d’un an pour certaines prises de position sur son pays natal et a été gracié puis libéré le 12 novembre par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.