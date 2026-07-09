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Matt Damon : l’une de ses filles lui a dit pour la première fois qu’elle était fière de lui

Invité du journal télévisé de 20 heures sur France 2 ce 8 juillet, l’acteur américain Matt Damon a livré une confidence familiale rare : l’une de ses filles lui a déclaré pour la première fois « Je suis fière de toi, papa » à l’issue d’une projection du film qu’il présente actuellement. Cette remarque a pris pour lui une valeur particulière, au point qu’il affirme ne plus ressentir le besoin de lire les critiques professionnelles.

Anne Sophie
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SOMMAIRE

Sur le plateau animé par Léa Salamé, Matt Damon et le réalisateur mentionné comme Xavier Nolan étaient venus promouvoir L’Odyssée, long-métrage attendu en salles le 15 juillet et qui revisite le retour d’Ulysse vers Ithaque. Le comédien a décrit l’expérience de tournage comme « le plus fou, le plus dingue » de sa carrière, allant jusqu’à évoquer ce rôle comme éventuellement « le rôle de sa vie ».

Dans ses propos, Matt Damon a également salué la dimension intemporelle du récit d’Homère, évoquée par le réalisateur sur le plateau, et a cité la distribution du film, précisant y avoir partagé l’affiche avec Anne Hathaway, Charlize Terron et Robert Pattinson. Il a insisté sur les thèmes abordés par le film : la famille, l’amour, le deuil, la guerre et le retour au foyer.

Une émotion familiale partagée après la projection

Lors de l’entretien, Matt Damon a confirmé que ses trois filles avaient vu L’Odyssée et qu’elles avaient « adoré » le film. Il a donné les prénoms et âges mentionnés lors de l’émission : Isabella (20 ans), Gia Zavala (17 ans) et Stella Zavala (15 ans). Les enfants sont nés de son union avec une femme décrite dans l’intervention comme une barmaid argentine rencontrée à Miami.

Le comédien a raconté qu’« une fille en particulier », qu’il considère comme sa critique la plus sévère, lui avait dit à la fin de la projection : « Ah, je suis fière de toi papa ». Il a qualifié ce moment de « particulier » et a déclaré que cette reconnaissance familiale remplaçait à ses yeux la lecture des critiques professionnelles.

Interrogé par Léa Salamé pour savoir s’il s’agissait de la première fois que sa fille lui exprimait cette fierté, Matt Damon a répondu affirmativement. Il a comparé cette approbation à celle d’un confrère influent : « c’est comme recevoir un compliment de Chris », en précisant entre parenthèses « (Christopher Nolan, N.D.L.R.) », avant d’ajouter que ces compliments sont rares.

Ces déclarations ont été tenues en direct lors de l’édition du JT du 8 juillet, dans le cadre de la promotion du film dont la sortie en salles est programmée au 15 juillet.

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