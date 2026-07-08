Mort de Valérie Benguigui : son fils Abraham poursuit une carrière au cinéma

Valérie Benguigui aurait fêté son 65e anniversaire le mercredi 8 juillet 2026. Treize ans après sa disparition, son compagnon, Éric Wapler, a rendu hommage à l’actrice sur les réseaux sociaux en mettant en avant la trajectoire cinématographique naissante de leur fils, Abraham, dont deux films paraissent précisément le même jour.

Connue du grand public pour ses rôles au théâtre et au cinéma, Valérie Benguigui est décédée en septembre 2013 des suites d’un cancer du sein. Récompensée d’un César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Le Prénom, elle a laissé une empreinte durable dans le paysage artistique français et auprès de sa famille.

Dans sa publication Instagram, Éric Wapler a mêlé souvenir, émotion et fierté paternelle. Il a salué la mémoire de Valérie tout en soulignant que le cadeau le plus significatif, ce 8 juillet, provenait du parcours professionnel de leur fils.

Un hommage public centré sur le fil familial et la continuité artistique

Éric Wapler rappelle dans son message la proximité des dates et la symbolique de la coïncidence : deux sorties de films portées par Abraham ont lieu le jour de ce qui aurait été l’anniversaire de Valérie. Il exprime sa reconnaissance et sa joie de voir le jeune homme « tracer désormais sa route » dans le milieu qui a passionné sa mère.

Dans le post, il écrit : « Valérie, aujourd’hui c’est ton anniversaire. Et c’est ton fils Abraham qui s’y colle ! Avec tout l’amour, le talent et la délicatesse que tu lui as transmis… je ne peux imaginer plus beaux cadeaux d’anniversaire qui puissent te faire autant plaisir que ces deux films qui sortent ce 8 juillet avec notre fils espiègle qui trace désormais sa route sur tes pas inoubliables ».

Le message souligne la fierté d’un père face à l’engagement professionnel de son fils et met en lumière la manière dont la mémoire d’une artiste se prolonge au travers de la génération suivante. Selon la publication, Abraham est désormais « lancé dans sa propre carrière » et ses sorties concomitantes sont présentées comme un hommage involontaire, mais émouvant, à la comédienne.

Éric Wapler évoque aussi la nature de cette coïncidence calendaire en ajoutant : « Tu peux être fière comme je le suis. Hasards du calendrier ? Destins croisés ? Peu importe du moment que ça existe et que, où que tu sois, ça te rende heureuse. Happy birthday mon amour ».

La publication d’Éric Wapler, largement relayée sur les réseaux sociaux, met en relief le caractère intime et public de ce souvenir familial : il s’agit à la fois d’un hommage privé et d’un moment partagé avec les internautes, centré sur la figure de Valérie Benguigui et la montée en puissance d’Abraham dans le milieu du cinéma.