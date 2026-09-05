Bénin: une productrice de cocktail frelaté mise hors d’état de nuire à Parakou

​Le business clandestin d’une apprentie chimiste a été stoppé le jeudi 3 septembre 2026 par les hommes du commissariat du 1er arrondissement de Parakou.

Signalée depuis plusieurs semaines dans la cité des Koburu, la suspecte s’était improvisée maître distillatrice en transformant l’arrière-boutique d’une habitation du quartier Albarika en laboratoire de fortune pour fabriquer de faux spiritueux.

​Sur place, lors d’une descente surprise, les policiers ont surpris la jeune femme en pleine production de Pastis, de Dry Gin et de Diamond Whisky entièrement confectionnés à base de produits chimiques. La perquisition a permis de saisir deux énormes bidons de liquides suspects, des dizaines de bouteilles vides, des cartons d’emballage de grandes marques ainsi qu’une collection d’étiquettes et de colorants destinés à imiter de véritables boissons alcoolisées.

​Interrogée, la mise en cause a reconnu opérer en solo et vendre ses produits en gros. Les investigations ont en outre révélé qu’elle disposait d’une vitrine officielle au quartier Alagar, où une seconde équipe de la police a saisi quatre cartons supplémentaires de ce faux alcool.

Placée en garde à vue avec son stock désormais sous scellés, la faussaire devra prochainement s’expliquer devant le Procureur de la République.