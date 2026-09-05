L’ONU adopte une réforme de la cartographie mondiale plus proche de la réalité

Porté par le Togo et soutenu par l'Union africaine, un texte adopte a l'ONU encourage l'abandon de la projection de Mercator, jugee deformante pour l'Afrique, au profit de cartes plus fidèles à la réalité des superficies.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, vendredi 4 septembre à New York, une resolution appelant à l’abandon progressif de la projection cartographique de Mercator au profit de représentations plus fidèles à la taille réelle des continents. Porté par le Togo au nom du Groupe africain et soutenu par l’Union africaine, le texte a été adopté par 164 voix contre une – celle des États-Unis – et six abstentions.

La résolution encourage les États membres, les organisations internationales et les établissements d’enseignement à utiliser des cartes de type «Equal Earth», une projection mise au point en 2018 qui respecte davantage les proportions réelles des continents. Conçue en 1569 par le géographe flamand Gerardus Mercator pour la navigation maritime, la projection qui porte son nom agrandit visuellement les territoires situés aux hautes latitudes et réduit d’autant l’Afrique, l’Amérique latine ou l’Asie du Sud.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a porté les négociations. Il a assuré que l’initiative ne visait «aucune nation, aucune civilisation ni aucune tradition cartographique», mais qu’elle etait guidee par une «ambition universelle : promouvoir une connaissance fondée sur la rigueur scientifique, le respect de la vérité et l’égale dignité de tous les peuples».

Quelques heures avant le vote, la France avait annoncé l’abandon de l’ancien planisphère dans un discours prononcé a la Sorbonne par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dont le pays a coparrainé le texte. Selon lui, «changer de carte ne change évidemment pas le monde», mais «corriger une représentation qui le déforme, c’est déjà faire œuvre de vérité».

Une seule opposition, six abstentions

Seuls les États-Unis ont voté contre la resolution. Six pays se sont abstenus : l’Estonie, la Géorgie, la Lituanie, la Moldavie, la Serbie et l’Ukraine. Le texte n’interdit pas l’usage de la projection de Mercator, mais en limite la portée souhaitée aux seuls usages non officiels.

Une campagne portée depuis plusieurs années

L’initiative togolaise s’inscrit dans une mobilisation plus large de l’Union africaine, qui plaide depuis 2025 pour une cartographie plus représentative du continent. Sur les planisphères construits selon la projection de Mercator, le Groenland apparait comparable en taille à l’Afrique, alors que cette dernière est, dans la réalité, environ quatorze fois plus vaste.

La resolution, adoptée avec le soutien de la quasi-totalité des délégations, doit désormais orienter l’usage des cartes dans les enceintes onusiennes et les établissements scolaires qui choisiront de s’y conformer.