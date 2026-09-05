Rentrée scolaire 2026-2027: le ministère de l’Enseignement maternel et primaire annonce la Journée pédagogique pour le 9 septembre
Les préparatifs pour la rentrée des classes rentrée vont bon train. En prélude à la réouverture des classes, une Journée pédagogique de réflexion et de concertation est annoncée.
SOMMAIRE
À l’approche de la rentrée des classes, le ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) a officialisé la tenue de la Journée pédagogique de réflexion et de concertation.
Dans un communiqué de presse rendu public à Cotonou le 4 septembre 2026, l’autorité ministérielle précise que cet événement se déroulera le mercredi 9 septembre 2026.
Modalités d’organisation dans les circonscriptions scolaires
Cette journée de préparation s’adresse à l’ensemble des enseignantes et enseignants placés sous la tutelle du ministère, ce qui inclut explicitement les aspirants au métier d’enseignant.
Pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous, le rassemblement des participants s’effectuera au sein de chaque circonscription scolaire, sur un site spécifiquement identifié par le Chef de Circonscription Scolaire (CCS).
Les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) ainsi que les CCS ont reçu instruction de prendre toutes les dispositions idoines pour garantir la réussite de cette activité préparatoire.
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