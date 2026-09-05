Bénin

Rentrée scolaire 2026-2027: le ministère de l’Enseignement maternel et primaire annonce la Journée pédagogique pour le 9 septembre

Les préparatifs pour la rentrée des classes rentrée vont bon train. En prélude à la réouverture des classes, une Journée pédagogique de réflexion et de concertation est annoncée.

Edouard Djogbénou
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Rentrée scolaire ardoise crayons billes @ Adobe Stock
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SOMMAIRE

​À l’approche de la rentrée des classes, le ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) a officialisé la tenue de la Journée pédagogique de réflexion et de concertation.

Dans un communiqué de presse rendu public à Cotonou le 4 septembre 2026, l’autorité ministérielle précise que cet événement se déroulera le mercredi 9 septembre 2026.

​Modalités d’organisation dans les circonscriptions scolaires

​Cette journée de préparation s’adresse à l’ensemble des enseignantes et enseignants placés sous la tutelle du ministère, ce qui inclut explicitement les aspirants au métier d’enseignant.

Pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous, le rassemblement des participants s’effectuera au sein de chaque circonscription scolaire, sur un site spécifiquement identifié par le Chef de Circonscription Scolaire (CCS).

​Les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) ainsi que les CCS ont reçu instruction de prendre toutes les dispositions idoines pour garantir la réussite de cette activité préparatoire.

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