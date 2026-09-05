Athletic Bilbao – Atlético Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Troisième de Liga, l'Atlético Madrid se déplace à San Mamés ce samedi pour affronter un Athletic Bilbao relancé par sa victoire sur le Celta Vigo, à l'occasion de la 4e journée du championnat d'Espagne.

Le coup d’envoi d’Athletic Bilbao – Atlético Madrid, comptant pour la 4e journée de Liga, sera donné ce samedi 5 septembre à 16h15, au stade San Mamés de Bilbao. En France, la rencontre sera à suivre en direct sur DAZN et Disney+, disponibles en streaming pour les abonnés.

Troisième du championnat, l’Atlético Madrid aborde ce déplacement avec le plein de confiance. Les hommes de Diego Simeone viennent de dominer le FC Séville 3-1, portés par un doublé d’Alex Baena et un but d’Ademola Lookman. Cette victoire permet aux Madrilènes de poursuivre leur bon début de saison et de viser le maintien sur le podium.

Douzième au classement, l’Athletic Bilbao aborde ce rendez-vous sur une dynamique positive. Le club basque s’est imposé 2-0 face au Celta Vigo lors de la précédente journée, grâce à des buts d’Alejandro Berenguer et de Robert Navarro, inscrits à deux minutes d’intervalle.

Devant son public de San Mamés, l’Athletic espère créer la surprise face à un adversaire d’un tout autre calibre. Le club basque dispute par ailleurs la Ligue Europa cette saison, tandis que l’Atlético Madrid ambitionne de confirmer sa dynamique sur tous les tableaux.