Mr Eazi révèle son plus grand regret après la disparition de sa mère

Le chanteur nigérian Mr Eazi a révélé le seul regret qu’il garde de sa vie et de sa carrière. L’artiste de 35 ans aurait aimé que sa mère, décédée avant qu’elle puisse le voir sur scène, assiste à l’un de ses concerts.

Le chanteur nigérian Oluwatosin Ajibade, connu sous le nom de scène Mr Eazi, a confié que son principal regret était de ne jamais avoir pu partager avec sa mère l’un des moments forts de sa carrière : le voir se produire sur scène. Invité du podcast Brut, l’artiste a expliqué que sa mère, de nature très réservée, appréciait peu les voyages. Elle refusait notamment de se déplacer entre Lagos et Accra, ce qui l’a empêchée d’assister aux concerts de son fils, y compris lorsque celui-ci se produisait à l’étranger.

Mr Eazi a également souligné le soutien constant de sa mère, qui l’accompagnait notamment par ses prières avant sa disparition. « Mon seul regret dans la vie est que ma mère n’ait jamais pu me voir jouer sur scène avant son décès », a-t-il confié, évoquant une femme « très conservatrice » qui « n’aimait pas voyager, même pas de Lagos à Accra ». Malgré cette absence lors de ses performances, le chanteur garde ainsi le souvenir d’une mère profondément présente dans son parcours et qui l’a toujours soutenu à sa manière.