Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

Un groupe armé issu d’une minorité ethnique en Birmanie a affirmé, samedi 13 septembre, qu’une frappe aérienne menée par la junte avait provoqué la mort d’au moins 19 lycéens dans l’État de Rakhine (ouest). Selon l’AFP, l’attaque a visé deux lycées privés de Kyauktaw peu après minuit vendredi, d’après un communiqué publié sur Telegram par l’Armée d’Arakan (AA), l’un des principaux adversaires des militaires birmans depuis le coup d’État de 2021. L’AA a indiqué que dix-neuf élèves, qualifiés d’« innocents » et âgés de 15 à 21 ans, ont été tués et 22 autres blessés, et précise contrôler de vastes zones de l’État de Rakhine.