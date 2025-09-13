PAR PAYS
Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

Par BENIN WEB TV
Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Avant de sanctionner Moscou, Trump exige l’arrêt des achats de pétrole russe

Turquie : nouvelle rafle contre l’opposition à Istanbul

L’armée israélienne affirme que plus d’un quart des habitants de Gaza-ville ont fui

Pakistan: douze soldats tués par les talibans pakistanais dans le nord-ouest

Venezuela: Maduro appelle réservistes et jeunes aux casernes «pour apprendre à tirer»

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Un groupe armé issu d’une minorité ethnique en Birmanie a affirmé, samedi 13 septembre, qu’une frappe aérienne menée par la junte avait provoqué la mort d’au moins 19 lycéens dans l’État de Rakhine (ouest). Selon l’AFP, l’attaque a visé deux lycées privés de Kyauktaw peu après minuit vendredi, d’après un communiqué publié sur Telegram par l’Armée d’Arakan (AA), l’un des principaux adversaires des militaires birmans depuis le coup d’État de 2021. L’AA a indiqué que dix-neuf élèves, qualifiés d’« innocents » et âgés de 15 à 21 ans, ont été tués et 22 autres blessés, et précise contrôler de vastes zones de l’État de Rakhine.

