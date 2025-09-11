Biélorussie: Mikola Statkevitch, opposant historique, libéré

L’ONG biélorusse de défense des droits humains Viasna a annoncé jeudi 11 septembre la libération à Minsk de 52 prisonniers politiques, intervenue à la suite d’une médiation américaine, et a précisé que figure parmi eux l’opposant historique au président Alexandre Loukachenko, Mikola Statkevitch. Viasna a indiqué sur Telegram que Statkevitch faisait partie des personnes libérées et a ajouté que ses proches n’avaient pas eu de nouvelles de cet opposant emprisonné depuis deux ans et demi. Arrêté en mai 2020, il avait été condamné en décembre 2021 à 14 ans de prison.