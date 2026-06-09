Mort de Lyhanna : Jérôme B. placé à l’isolement pour sa sécurité

Lyhanna, disparue le 29 mai après avoir quitté son collège, sera inhumée le 12 juin à Fleurance à 14h30. Le principal suspect, Jérôme B., âgé de 41 ans, placé en détention provisoire à Mont‑de‑Marsan, a été isolé en prison, selon des sources médiatiques.

Les obsèques de la fillette se dérouleront en présence de ses parents, Charly et Martial, et de son frère, Tyler. Les proches attendent encore les résultats complets de l’autopsie, annoncés pour les jours à venir, après la découverte du corps dans une installation agricole désaffectée à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance.

Lyhanna avait disparu le 29 mai 2026 aux alentours de 15 heures, au moment où elle quittait son établissement scolaire. Le dossier a pris une ampleur nationale après plusieurs jours de recherches et la mise en examen de l’homme mis en cause.

Mort de Lyhanna : Jérôme B. isolé

Selon un reportage diffusé par BFM TV le 9 juin, Jérôme B. a été placé à l’isolement au sein du centre pénitentiaire où il est détenu dans le Sud‑Ouest de la France. Cette mesure vise, d’après les autorités pénitentiaires citées par la presse, à prévenir le risque de tentative de suicide et à protéger le détenu d’éventuelles agressions de la part d’autres personnes incarcérées au vu de la médiatisation du dossier.

Le placement à l’isolement peut résulter d’une demande du détenu ou d’une décision de l’administration pénitentiaire. Interrogé par Sud Ouest, un représentant syndical a indiqué que des consignes strictes avaient été données aux agents : « Nous avons reçu des consignes très claires à ce sujet. Il est interdit d’en parler« , a‑t‑il déclaré.

Le mis en cause a été écroué à Mont‑de‑Marsan après sa mise en examen. Parallèlement, le domicile de l’homme, situé à Montestruc‑sur‑Gers, a été placé sous scellés dans le cadre des investigations. Les autorités ont également pris des mesures visant à protéger les mineurs de son entourage : ses deux enfants ont été déscolarisés afin d’éviter tout risque de harcèlement ou d’exposition médiatique.

La plus grande des filles de Jérôme B. était amie avec Lyhanna. Selon des témoignages rapportés par la presse, elle avait invité la victime à une soirée pyjama l’année précédente, au cours de laquelle des gestes déplacés imputés au suspect auraient été observés.