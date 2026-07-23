Shana Loustau, retenez bien son nom

Shana Loustau, journaliste et chroniqueuse française connue pour sa participation à l’émission « Tout beau, tout n9uf », fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis qu’elle a été aperçue en vacances à Saint-Tropez en compagnie de Cyril Hanouna. Cette nouvelle proximité entre les deux personnalités médiatiques a suscité un vif intérêt dans les médias et sur les réseaux sociaux, ravivant des spéculations autour d’une possible relation amoureuse. Un entourage proche a confié à Paris Match que la complicité entre Shana Loustau et Cyril Hanouna semblait particulièrement forte, ce dernier ne supportant pas d’être éloigné d’elle.

Depuis plusieurs jours, l’attention se focalise sur cette relation, au point que les échanges entre les deux complices de l’émission « Tout beau, tout n9uf » sont scrutés avec passion par les fans et les médias. Ce programme, mêlant actualité et divertissement, a permis de rapprocher ces deux figures du paysage audiovisuel français.

Parcours personnel et vie privée de Shana Loustau

Avant que cette rumeur ne gagne en intensité, Shana Loustau était engagée dans une histoire sentimentale bien différente. En effet, la chroniqueuse avait récemment évoqué en direct sur W9 une relation avec un « moniteur de ski ». Cette confidence, faite lors d’une émission en direct, avait rapidement attiré l’attention et suscité des débats parmi les téléspectateurs.

Peu après cette révélation, l’animatrice avait choisi la discrétion et avait peu communiqué sur cette romance. Ce n’est qu’à l’occasion du Prime des Vérités qu’elle était revenue sur ce sujet pour annoncer la fin de sa relation, expliquant que ce silence médiatique s’expliquait par leur séparation. « Nous sommes séparés. C’est pour ça que vous n’en entendez plus parler », avait-elle confié aux téléspectateurs.

Les informations publiées par le magazine Closer précisent que ce moniteur de ski n’avait aucune connexion avec le monde des médias et préférait rester à l’écart de la vie publique. Lors de l’officialisation de cette relation, Shana Loustau avait pris soin de préserver l’anonymat de son compagnon. Aucun détail n’avait filtré concernant son identité, son âge, ni même la station où il exerçait, témoignant d’une volonté affirmée de garder cette relation à l’abri des projecteurs.

Malgré ces efforts, des spéculations ont circulé sur les réseaux sociaux, un nom étant même avancé : Léo Eichen. Cependant, cette information n’a jamais été confirmée par les personnes concernées, laissant ce point dans l’incertitude.

Parallèlement à ces révélations, alors que les rumeurs d’un rapprochement entre Shana Loustau et Cyril Hanouna prenaient de l’ampleur, l’animateur vedette avait publiquement démenti toute implication sentimentale, qualifiant la chroniqueuse d’« amie ». Sa déclaration visait clairement à écarter les hypothèses d’une liaison amoureuse et à réaffirmer un cadre strictement professionnel et amical dans leur relation.