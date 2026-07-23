Parakou: 226 plaquettes de chanvre indien dissimulées sous des oranges saisies par la police

​Une tentative de trafic de stupéfiants habilement orchestrée a été déjouée ce mercredi 22 juillet 2026 à Parakou.

Les éléments du commissariat du 3ᵉ arrondissement de la ville ont mis la main sur 226 plaquettes de chanvre indien, dissimulées sous un chargement d’oranges au sein d’un véhicule de transport commun.

​L’intervention policière fait suite à l’exploitation d’un renseignement précis. Alertées, les forces de l’ordre se sont rapidement déportées à la gare routière de Guèma, située dans le département du Borgou.

​Lors de la vérification du véhicule ciblé, l’attention des agents a été attirée par trois sacs de jute présentés comme contenant des oranges. C’est le poids anormalement élevé et disproportionné des sacs par rapport à la marchandise déclarée qui a éveillé les soupçons des policiers. La fouille approfondie a permis de découvrir que les agrumes ne servaient que de couverture pour masquer les 226 plaquettes de chanvre indien.

​Destination finale Malanville

​Interrogé sur place, le conducteur du véhicule a affirmé que les trois colis lui avaient été remis au niveau du carrefour de la radio Deema, à Parakou, par trois individus non identifiés, avec pour consigne de les acheminer jusqu’à Malanville.

​Le chauffeur a été placé en garde à vue et la cargaison illicite a été saisie. Le dossier ainsi que les scellés ont été transmis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs (OCERTID) afin de poursuivre les investigations et de remonter la filière jusqu’aux commanditaires de ce trafic.