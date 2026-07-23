Baptême de Laura Smet : Nathalie Baye avait choisi un autre parrain que Eddy Mitchell

Dominique Besnehard, invité de l’émission Domino présentée par Florence Belkacem, est revenu avec émotion sur sa relation de longue date avec Nathalie Baye et a révélé pourquoi il est devenu l’un des parrains de Laura Smet. L’ancien agent artistique a expliqué que le choix des parrains avait été décidé par les parents : Nathalie Baye avait désigné Besnehard tandis que Johnny Hallyday avait choisi Eddy Mitchell.

Lors de cet entretien, Dominique Besnehard a décrit sa relation avec Nathalie Baye comme fraternelle et très ancienne. Il a raconté s’être rencontré avec elle avant le tournage du film Le Retour de Martin Guerre, « ça devait être en 1979 ou 1980 », et avoir entretenu par la suite une amitié ininterrompue. L’émotion de Besnehard est palpable lorsqu’il évoque le décès de l’actrice, survenu en avril dernier, « des suites d’un combat contre la maladie ».

Besnehard a utilisé des mots forts pour qualifier leur lien : « Nathalie Baye, ça a été ma vraie sœur. C’est ma sœur. Je suis très meurtri et je n’arrive pas à imaginer encore que je ne la verrai plus. Je rêve la nuit d’elle… »

Le parrainage de Laura Smet expliqué par Besnehard

Au fil de ses confidences, Dominique Besnehard a précisé les circonstances qui l’ont conduit à accepter le rôle de parrain de Laura Smet. Il a expliqué que ce choix résultait d’une décision prise par Nathalie Baye, tandis que Johnny Hallyday avait, de son côté, choisi Eddy Mitchell comme parrain. « Je suis devenu le parrain de sa fille, avec Eddy Mitchell. Eddy Mitchell était le parrain décidé par Johnny Hallyday, moi décidé par Nathalie », a-t-il déclaré, ajoutant une touche d’humour et d’affection en évoquant l’organisation de ce parrainage.

Cette répartition des parrains illustre, selon ses propos, la volonté des deux parents d’associer au baptême des personnalités qui leur étaient particulièrement proches. Dominique Besnehard a souligné que son rôle avait dépassé le cadre professionnel : au fil du temps il était devenu un ami proche de Nathalie Baye, présent dans sa vie personnelle autant que dans sa carrière.

Le choix d’Eddy Mitchell comme parrain de Laura Smet est présenté dans l’entretien comme une suite logique de la longue amitié entre Mitchell et Johnny Hallyday. Les deux artistes partageaient une histoire commune sur la scène musicale française, ce qui a conduit Johnny Hallyday à penser naturellement à Eddy Mitchell pour ce rôle.

Parallèlement, le parcours artistique de Laura Smet est rappelé durant l’émission : loin d’être seulement « une fille de », elle s’est imposée comme comédienne et a joué dans une vingtaine de longs métrages, parmi lesquels Les Corps impatients, Carbone et Yves Saint-Laurent.

Dominique Besnehard a fait ces confidences sur le plateau de Domino, animé par Florence Belkacem.