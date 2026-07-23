Cardi B réagit aux rumeurs sur sa proximité avec le gardien nigérian Maduka Okoye

Après plusieurs apparitions publiques aux côtés de Maduka Okoye, gardien des Super Eagles, Cardi B a tenu à répondre aux nombreuses spéculations sur leur relation. La rappeuse américaine dénonce une attention médiatique qu’elle juge excessive autour de sa vie privée.

La proximité entre Cardi B et Maduka Okoye continue d’alimenter les rumeurs. Après plusieurs apparitions publiques aux côtés du gardien de but des Super Eagles, la rappeuse américaine a pris la parole pour dénoncer la forte exposition médiatique dont elle fait l’objet. La lauréate d’un Grammy Award avait notamment été aperçue récemment en compagnie du portier nigérian et d’un groupe d’amis lors d’un dîner au restaurant Gio’s, situé au sein de l’hôtel St. Regis à Venise. Des images qui ont rapidement relancé les spéculations sur une éventuelle relation sentimentale entre les deux personnalités.

Face à l’ampleur prise par les commentaires sur les réseaux sociaux, Cardi B a exprimé son agacement dans une vidéo devenue virale. L’artiste estime que le moindre de ses faits et gestes fait l’objet d’une attention disproportionnée par rapport à d’autres célébrités. « Sans plaisanter, je suis la Britney Spears du hip-hop. Je connais toutes les histoires sur ces célébrités, je sais qui fréquente qui et ce qu’ils font. Mais personne n’en parle parce que personne ne s’en soucie », a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter : «Quand il s’agit de moi, je ne peux même pas faire quoi que ce soit sans que les gens en parlent. C’est fou. Il faut accepter le bon comme le mauvais. C’est comme ça. Les gens aiment ce genre de ragots. »

Ces déclarations interviennent alors que les rumeurs concernant sa relation avec Maduka Okoye prennent de l’ampleur. Les deux personnalités ont été vues ensemble à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment lors de la Fashion Week de Paris et plus récemment à Venise. À ce jour, ni Cardi B ni le gardien nigérian n’ont officiellement confirmé une relation amoureuse. Les spéculations restent donc alimentées uniquement par leurs apparitions communes et les réactions des internautes.