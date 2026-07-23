Charlotte (The Voice Kids) dévoile le résultat de sa chirurgie réparatrice après le retrait de sa mâchoire

Charlotte, révélée au grand public lors de sa participation à The Voice Kids en 2025, a récemment partagé une nouvelle étape majeure de son parcours personnel. La jeune chanteuse, originaire de Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais, a en effet publié sur ses réseaux sociaux le résultat d’une intervention de chirurgie réparatrice qui transforme progressivement les séquelles laissées par un cancer subi durant son enfance. Cette annonce et ces images ont suscité une vive émotion, recueillant un grand nombre de messages de soutien de la part de ses fans et internautes.

Âgée de 14 ans au moment de sa participation à l’émission, Charlotte avait déjà marqué les esprits lors des auditions à l’aveugle par sa prestation de « Speed » de Zazie, convainquant ainsi les quatre coachs présents. Après un moment d’hésitation, elle avait décidé de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori, un choix qui symbolisait sa volonté de poursuivre ses rêves musicaux malgré les lourdes épreuves qu’elle avait traversées.

Avant sa révélation télévisuelle, Charlotte avait mené un combat particulièrement ardu contre un rhabdomyosarcome, un type de cancer rare situant à la base du crâne et de la gorge. Ce diagnostic difficile l’a conduite à suivre un traitement de chimiothérapie intensif pendant quinze mois, suivi à seulement neuf ans d’une intervention chirurgicale complexe. Cette opération, essentielle pour retirer la tumeur, a impliqué l’ablation de plusieurs structures osseuses et musculaires, notamment une partie de la mâchoire.

Une reconstruction faciale progressive après un cancer pédiatrique

La chirurgie initiale visant à sauver la vie de Charlotte n’était toutefois pas sans conséquences sur son apparence physique. Pour reconstruire son visage, les chirurgiens ont procédé au prélèvement d’un muscle de son dos, le grand dorsal, ainsi qu’à l’utilisation de côtes pour remplacer les os retirés. Cette intervention lourde a laissé des séquelles visibles, affectant l’harmonie du visage de la jeune fille.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Charlotte avait expliqué que la perte de ses cheveux avait été l’un des souvenirs les plus marquants de cette période. Malgré cela, elle n’avait pas totalement conscience à l’époque de la gravité de sa maladie en raison de son jeune âge. Depuis plusieurs années maintenant en rémission, elle mène une vie proche de la normale, tout en conservant une certaine vigilance quant aux activités physiques à cause de la fragilité de sa reconstruction.

Récemment, Charlotte a décidé de franchir une nouvelle étape en subissant une opération de chirurgie réparatrice visant à améliorer l’apparence et la fonctionnalité de son visage. Cette intervention complémentaire a permis de réduire l’asymétrie faciale et d’apporter une meilleure harmonie à ses traits. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a partagé des photos montrant les résultats encourageants de cette dernière opération.

Le retour de Charlotte a rapidement suscité de nombreuses réactions. Les messages de soutien, d’admiration et d’encouragement sont nombreux, soulignant le courage et la résilience de cette jeune artiste encore tant touchée par son histoire. Cette étape supplémentaire dans son traitement médical illustre les avancées dans le domaine de la chirurgie réparatrice après un cancer pédiatrique, qui offre aujourd’hui des solutions permettant d’améliorer la qualité de vie et l’estime de soi des patients concernés.