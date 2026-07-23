Zazie a financé ses baies vitrées grâce à une chanson écrite dans la douleur

Zazie révèle les coulisses de l’écriture de Allumer le feu, l’hymne rock popularisé par Johnny Hallyday, et précise quel titre lui rapporte le plus en droits d’auteur, lors d’une interview accordée à RFM. Elle revient sur la commande précipitée, la transmission du texte par fax et le rôle des auteurs-compositeurs dans la carrière du chanteur.

Le morceau Allumer le feu est présenté comme un jalon majeur du répertoire de Johnny Hallyday. La chanson a été écrite par Zazie — de son vrai nom Isabelle de Truchis de Varennes — et composée par Pascal Obispo et Pierre Jaconelli. Interprétée par le rockeur, elle est devenue l’un des titres les plus emblématiques de ses concerts et de sa discographie.

Interrogée sur les revenus générés par ce tube, Zazie a relativisé l’idée selon laquelle Allumer le feu serait sa chanson la plus lucrative. Elle a déclaré que son plus grand gain en droits d’auteur provient en réalité de Je suis un homme, paru en 2007. Zazie a cependant reconnu que les revenus liés à Allumer le feu ont été substantiels au point de lui permettre d’améliorer son habitation, évoquant notamment l’achat de « baies vitrées » grâce à ces droits.

Zazie : « Je lui ai fait le texte dans la nuit »

Lors de cet entretien, l’auteure a raconté la genèse du titre, commandé sur le vif par Pascal Obispo. Selon Zazie, Obispo l’a contactée « un soir d’août » alors qu’elle n’était pas en vacances et traversait un moment personnel difficile. Il lui aurait demandé d’écrire un texte pour l’ouverture du Stade de France pour Johnny et dans un délai très court, pour le lendemain.

La chanteuse a narré qu’elle a composé le texte pendant la nuit : « Je lui ai fait le texte dans la nuit ». Elle explique avoir envoyé le document par fax à 7h30 du matin, à une époque où ce mode de transmission était courant dans la profession.

Quatre mois plus tard, Zazie dit avoir été invitée au Stade de France par Johnny Hallyday. Le titre a été intégré au show et, d’après ses souvenirs, concluait la prestation avec une mise en scène spectaculaire.

Elle rapporte que Johnny a choisi de placer Allumer le feu en dernière chanson, l’accompagnant d’artifices et de pyrotechnie. Zazie note que le morceau a été approprié par l’artiste et repris avec ferveur par le public : « Il l’a vraiment prise pour lui (…) et les fans s’y sont mis, c’est un grand bonheur. »