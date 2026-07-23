Ici tout commence : Oscar Al Hafiane viré en urgence, le comédien entend porter plainte contre TF1

En pleine canicule estivale, c’est un véritable coup de tonnerre qui secoue les coulisses de la série Ici tout commence. Oscar Al Hafiane, acteur emblématique du feuilleton quotidien diffusé sur TF1, ne foulera plus les plateaux de tournage de l’institut Auguste Armand. Initialement prévu pour achever ses dernières scènes le jeudi 23 juillet 2026, il a été retiré de façon inattendue et sans préavis des plannings de la production en début de semaine. Cette éviction brutale, relayée par le journaliste Clément Garin, prive le comédien de la possibilité de conclure son arc narratif à l’écran et de dire adieu à ses collègues.

Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu pour la série, qui doit également gérer une autre polémique interne : l’affaire judiciaire opposant les comédiens Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka. Dans ce climat orageux, le départ précipité d’Oscar Al Hafiane soulève de nombreuses questions sur la gestion des situations conflictuelles au sein de la production.

Une accusation à l’origine de la mise à l’écart

Les sources proches du dossier indiquent que le déclencheur de cette affaire remonte à une publication d’Alexandra Favalli, ancienne compagne d’Oscar Al Hafiane, sur son compte Instagram. Il y a quelques semaines, elle aurait partagé une photo de groupe assortie d’une légende accusant directement Oscar Al Hafiane de viol, un terme fort qui a rapidement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Ce message polémique a toutefois été retiré quelques minutes après sa mise en ligne.

Ces graves accusations ont conduit la production à ouvrir une enquête interne. Clément Garin rapporte que les auditions des deux parties ont été menées afin d’éclaircir les faits. Selon les informations obtenues, le bilan de l’enquête aurait plus ou moins confirmé la version du comédien. Cependant, la production aurait décidé de privilégier la prudence en ne voulant pas prendre le risque d’être accusée de ne pas croire une femme, ce qui expliquerait la décision de retirer l’acteur de la série, malgré l’absence de plainte officielle à ce stade.

Le comédien dénonce un traitement injuste. Contacté par le journaliste, Oscar Al Hafiane a confirmé son éviction tout en assurant avoir fourni à la production des démentis catégoriques ainsi que plusieurs preuves. Il traverse une période difficile, évoquant un profond sentiment d’injustice et une détresse psychologique importante. À plusieurs reprises, il a invité Alexandra Favalli à formaliser ses accusations par une plainte, invitation restée sans suite, bien que cette dernière ait récemment affirmé le contraire sur Instagram. Elle y déclare avoir porté plainte plusieurs mois auparavant et insiste sur son choix de maintenir ces affaires dans un cadre privé afin de préserver sa vie personnelle.

La gestion de cette affaire par la production n’est pas sans conséquence. D’après Clément Garin, les derniers jours d’Oscar Al Hafiane sur le plateau ont été annulés sans explication, un recul brutal sur un calendrier initial établi qui devait permettre à l’acteur de clore son rôle dans la série. Pour le comédien, ce retrait équivaut à un licenciement « sans cause réelle ni sérieuse », en contradiction avec la présomption d’innocence.

En réaction, Oscar Al Hafiane envisagerait de déposer une plainte contre Alexandra Favalli ainsi que contre TF1 Studio, la société responsable de la production. Ce recours judiciaire pourrait enflammer davantage les tensions autour du feuilleton, qui continue d’être largement suivi par des millions de spectateurs depuis son lancement en 2020.

Une série confrontée à des tensions multiples

Cette éviction intervient au moment où la production de Ici tout commence doit également gérer une autre crise d’envergure. Le 17 juillet 2026, une altercation violente s’est produite entre les acteurs Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka, qui sont également en couple dans la vie privée. L’incident survenu en marge du tournage dans le Gard a conduit Catherine Davydzenka à déposer plainte dès le jour même. Le litige est accompagné d’accusations contradictoires : tandis que l’avocat de Stéphane Blancafort a évoqué une agression injustifiée de la part de sa compagne, faisant valoir la légitime défense de son client, Catherine Davydzenka rejette cette version et dénonce les « contre-vérités » diffusées dans les médias. Elle tient à ce que la procédure judiciaire aboutisse à la vérité sur les faits. Malgré sa défense, l’acteur a reconnu avoir maintenu sa compagne au sol pendant quelques secondes lors de l’altercation.

Au regard de ces multiples dossiers internes, la direction de TF1 multiplie les réunions stratégiques depuis lundi, tentant de maîtriser une situation qui affecte la réputation et la stabilité de la série, tournée à Sète. Le feuilleton, qui a su séduire un large public depuis son lancement il y a plus de six ans, fait face à une période particulièrement délicate.