Ebony annule sa venue au Delta Festival à Marseille

Ebony Cham, finaliste de la Star Academy 2024 et chanteuse française née le 15 octobre 2004, a annoncé l’annulation de sa venue au Delta Festival de Marseille, invoquant les accusations de violences sexistes et sexuelles visant le fondateur de l’événement. Dans un long post publié sur Instagram, l’artiste, repérée sur le réseau social et issue d’une famille musicale — fille du chanteur de zouk Thierry Cham — explique avoir pris cette décision en cohérence avec ses convictions personnelles et professionnelles.

Agée de 20 ans, Ebony Cham s’est formée très tôt à la musique : guitare, piano, solfège, études de musicologie et une orientation envisagée vers une école de jazz. Inspirée par des artistes comme Rihanna, elle s’est distinguée par son charisme sur scène et sa progression dans l’émission télévisée, qui l’a menée jusqu’à la finale. Sa participation au Delta Festival devait s’inscrire dans la continuité de sa montée en visibilité depuis la Star Academy.

La décision d’annuler intervient dans un contexte de retrait d’autres artistes du même festival : la liste des désistements s’est allongée, avec notamment l’annonce précédente du DJ Mosimann qui avait déjà renoncé à se produire. Les annulations font suite à la révélation d’allégations dirigées contre le fondateur du Delta Festival, des faits qualifiés dans les communiqués et messages publics de « violences sexistes et sexuelles ».

« Je ne me produirai pas sur scène »

Dans sa publication Instagram, Ebony Cham déclare avoir pris cette décision « avec beaucoup de déception » mais estime qu’elle ne pouvait pas faire autrement. « Au vu des accusations de violences sexistes et sexuelles visant le fondateur du festival, je ne me produirai pas sur scène », écrit-elle, soulignant la contradiction entre maintenir sa participation et les valeurs qu’elle défend avec son équipe.

La chanteuse précise avoir pris connaissance des mesures annoncées par les organisateurs, parmi lesquelles l’éviction de la personne visée par les accusations. Malgré ces mesures, Ebony indique que sa présence pourrait être interprétée comme une banalisation des faits. « Bien que le festival ait pris des mesures en écartant cette personne, je ne souhaite pas que ma participation puisse être perçue, de près ou de loin, comme une forme de banalisation de faits aussi graves », ajoute-t-elle.

Ebony Cham adresse par ailleurs un message de soutien aux équipes et bénévoles mobilisés pour le festival. Elle évoque les conséquences de la crise sur le travail des techniciens, des bénévoles et des collaborateurs impliqués dans l’organisation, et leur adresse sa pensée. Elle présente enfin ses excuses au public et aux spectateurs qui avaient acheté des billets, reconnaissant la déception provoquée par l’annulation.