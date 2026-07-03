Bénin: Pierre Urbain Dangnivo projetait cambrioler le Trésor selon une confidence

Louis Philippe Houndégnon évoque un projet de cambriolage du Trésor public comme mobile de la disparition de l’ancien cadre du ministère de l’économie et des finances, Pierre Urbain Dangnivo.

​Le procès sur la disparition de Pierre Urbain Dangnivo se poursuit ce vendredi 3 juillet 2026 avec de nouvelles révélations lors de la déposition de l’ancien Directeur général de la Police nationale (DGPN), Louis Philippe Houndégnon.

Après une reprise de l’audience fixée à 11h20 suite à une suspension, l’ex-patron de la police a apporté des précisions de taille sur les motivations potentielles de ce crime, fondant ses déclarations sur les confidences d’une source policière.

​Louis Philippe Houndégnon a ainsi déclaré à la barre : « L’informateur Aguiar m’avait donné comme information que Dangnivo a été éliminé parce qu’il projetait de cambrioler le Trésor. »

​Quelques minutes plus tard, l’ancien DGPN a approfondi son témoignage en expliquant avoir appris qu’Isidore Akon aurait rencontré le cadre du ministère des Finances dans le but de lui soustraire de force les clés permettant d’accéder aux locaux du Trésor public. Face aux exigences de son agresseur, Pierre Urbain Dangnivo aurait opposé un refus catégorique, une résistance qui, selon les informations rapportées par le témoin, lui aurait coûté la vie.