Bénin : voici la date et les centres de composition du recrutement de 850 militaires

Les Forces armées béninoises organise le samedi 7 mars 2026 les différentes épreuves du concours de recrutement militaire lancé pour renforcer ses effectifs. L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé par le chef d’état-major général, Fructueux Gbaguidi.

Selon le communiqué, ce concours concerne 850 militaires du rang, dont 750 pour le recrutement normal et 100 spécialistes sur titre.

Les candidats autorisés à composer sont ceux préalablement inscrits et retenus après l’étude de leurs dossiers. Les listes sont affichées dans les centres d’inscription et d’examen du concours.

Les compositions se dérouleront dans plusieurs établissements scolaires à travers le pays, selon les départements.

Les candidats seront évalués à travers une épreuve combinée de français et de mathématiques pour le recrutement normal, une évaluation pratique dans la spécialité choisie pour les spécialistes, ainsi qu’un entretien de recrutement suivi de questions-réponses pour l’ensemble des candidats.

Les candidats dont les dossiers sont retenus sous réserve de pièces complémentaires devront présenter les documents manquants avant le début des épreuves. À défaut, ils ne seront pas autorisés à prendre part au concours.

Chaque candidat est invité à se présenter le samedi 7 mars 2026 à 6 heures précises dans son centre de composition, en tenue de sport, muni d’une pièce d’identité valide et d’un stylo bleu.

L’intégralité du communiqué