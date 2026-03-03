Bénin : vaste opération policière à Pahou, 38 personnes interpellées dont des prostituées

Dans la nuit du 28 février au 1er mars 2026, la Police républicaine a mené une opération musclée dans plusieurs ghettos et zones criminogènes de Pahou. Trente-huit personnes ont été arrêtées et plusieurs produits illicites saisis.

Une opération d’envergure a été conduite par le commissariat de l’arrondissement de Pahou, avec l’appui du Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSI) de la Direction départementale de la Police républicaine (DDPR) de l’Atlantique.

Déclenchée aux environs de 20 heures, l’intervention a ciblé des ghettos et autres lieux réputés pour la consommation et la vente de produits psychotropes dans l’arrondissement de Pahou, commune de Ouidah.

Au terme des différentes descentes, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs objets et produits, notamment des chichas, des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques, des comprimés, des boulettes de chanvre indien, des machines à sous ainsi que trois bidons de gasoil d’origine douteuse.

Au total, trente-huit (38) personnes ont été interpellées. Parmi elles figurent des vendeurs et consommateurs de produits psychotropes, des individus soupçonnés de vol de gasoil et de tentative de cambriolage, ainsi que des prostituées et d’autres personnes appréhendées lors des contrôles d’identité.

L’opération s’est achevée vers 3 heures du matin sans incident majeur, selon des sources policières. Les personnes arrêtées sont actuellement gardées à vue pour les besoins de l’enquête et seront présentées aux autorités judiciaires compétentes dans les prochains jours.

