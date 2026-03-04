Bénin: une caissière devant la justice pour des retraits frauduleux estimés à 15 millions de FCFA

Une caissière est face à la justice pour des retraits frauduleux dont le montant est estimé à 15 millions de francs CFA.

Selon les informations de Africaho, l’accusée est poursuivie pour s’être rendue coupable de retraits irréguliers au sein de l’établissement où elle exerçait ses fonctions.

Ces opérations auraient été effectuées sur une période donnée, portant atteinte aux ressources financières du service.

L’affaire a été portée devant les juridictions compétentes, où la prévenue a été entendue.

Les accusations font état d’une gestion frauduleuse des fonds, qui a entraîné des pertes substantielles pour l’institution concernée. La procédure judiciaire suit son cours et permettra certainement à l’accusée de répondre de ses actes si elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.