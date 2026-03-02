Bénin : un recrutement lancé pour quatre postes à l’aéroport de Cotonou

La Société des Aéroports du Bénin (SAB) a lancé un appel à candidatures pour quatre postes stratégiques au sein du Département de la Conformité et des Affaires Juridiques à l’Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin. Les dossiers sont attendus au plus tard le 13 mars 2026 à 17h.

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la Société des Aéroports du Bénin (SAB) ouvre un recrutement en interne et en externe pour quatre postes basés à Cotonou. Il s’agit de : Chef Service Affaires Juridiques, Chef Division Conformité Sûreté Aéroportuaire, Cadre Conformité Sûreté Aéroportuaire et Cadre Conformité Sécurité Aéroportuaire

Ces postes visent à consolider le dispositif juridique et réglementaire de la plateforme aéroportuaire, dans un contexte où les exigences de sûreté et de sécurité sont de plus en plus strictes au niveau international.

La SAB recherche des candidats titulaires d’un diplôme de BAC+3 à BAC+5, selon le poste visé. Une expérience professionnelle de 2 à 5 ans minimum est exigée.

Les profils attendus doivent faire preuve d’une forte capacité d’analyse, d’un sens élevé de l’éthique, de rigueur et d’un bon esprit d’équipe. Une bonne maîtrise des exigences réglementaires du secteur aéronautique constitue un atout majeur.

Les personnes intéressées peuvent transmettre leur dossier par courriel à l’adresse suivante : [email protected] ou le déposer physiquement au Service des Ressources Humaines de la SAB, à l’Aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Par ailleurs, la date limite de dépôt est fixée au vendredi 13 mars 2026 à 17h00 précises.

L’intégralité du communiqué