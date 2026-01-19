Bénin : un recrutement de 750 jeunes lancé au profit de l’armée

Les Forces armées béninoises (FAB) ont lancé un recrutement de 750 jeunes au titre de l’année 2026. Les dépôts de dossiers sont ouverts du 19 janvier au 06 février dans toutes les préfectures du pays.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les Forces armées béninoises organisent un concours de recrutement militaire pour l’année 2026. Au total, 750 jeunes gens seront sélectionnés pour renforcer les rangs de l’armée. L’annonce a été faite le jeudi 15 janvier 2026 par le Chef d’État-major général des Forces armées béninoises, le général de Corps d’Armée Fructueux Gbaguidi, à travers un communiqué officiel.

Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier de candidature dans l’une des douze préfectures du Bénin, du lundi 19 janvier au vendredi 06 février 2026.

Ce recrutement vise à renforcer les effectifs des Forces armées béninoises, dans un contexte où la sécurité nationale reste une priorité.

Voici les conditions de participation, la liste des pièces à fournir