Bénin : cinq présumés braqueurs interpellés en flagrant délit à Parakou

Cinq présumés braqueurs ont été interpellés en flagrant délit dans la nuit du 5 au 6 juin 2026 au quartier Alaga, à Parakou. Le groupe venait d’agresser un citoyen pour lui arracher sa motocyclette lorsque la Police républicaine est intervenue, saisissant au passage une arme artisanale utilisée pour menacer les victimes.

​Un détachement opérationnel de la Police républicaine a mis fin aux activités criminelles d’un groupe de malfaiteurs dans la cité des Koburu. Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026, cinq individus ont été interpellés à Parakou alors qu’ils venaient d’agresser un citoyen pour lui dérober sa motocyclette dans le quartier Alaga, situé dans le premier arrondissement de la commune.

​Selon les précisions rapportées par la station locale Fraternité FM, l’intervention a été orchestrée avec efficacité par le commissaire du premier arrondissement de Parakou et ses hommes.

Immédiatement après la commission de leur forfait, les présumés braqueurs ont été localisés, encerclés puis neutralisés. Ce coup de filet a été rendu possible grâce à la vigilance et à la réactivité des forces de l’ordre engagées dans les patrouilles mobiles nocturnes, un dispositif renforcé pour sécuriser les personnes et les biens.

​Lors de la fouille corporelle et des vérifications d’usage au moment de leur arrestation, les agents de police ont découvert et saisi une arme à feu de fabrication artisanale que les malfrats utilisaient pour tenir en respect leurs victimes.

Les cinq suspects ont été immédiatement conduits au poste et placés en garde à vue. Ils seront présentés les tous prochains jours au procureur de la République pour la suite de la procédure.