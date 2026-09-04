Bénin : un projet de 9 millions de dollars pour la résilience sanitaire dans la zone Adjohoun-Bonou-Dangbo

Le Bénin et le Fonds Vert pour le Climat mobilisent plus de neuf millions de dollars pour adapter les infrastructures sanitaires de la vallée de l'Ouémé aux dérèglements climatiques.

Le gouvernement béninois a officialisé, le jeudi 3 septembre 2026 à Cotonou, le déploiement opérationnel du projet SAP055 intitulé « Renforcement de la résilience sanitaire des communautés vulnérables au changement climatique dans la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo (ABD) ». Ce mécanisme stratégique vise à protéger durablement les populations locales contre les conséquences sanitaires directes des chocs environnementaux.

La cérémonie protocolaire a été présidée par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, Georges Alé, aux côtés du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Les échanges se sont déroulés en présence du directeur général du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC), Appolinaire Gnanvi, ainsi que de nombreux représentants des collectivités territoriales concernées.

L’ensemble des activités programmées s’appuie sur une enveloppe globale de 9,05 millions de dollars américains. Cet investissement comprend une subvention majeure de 8,6 millions de dollars octroyée par le Fonds Vert pour le Climat (GCF), appuyée par une contrepartie de 450 000 dollars issue du budget national béninois, le FNEC assurant le rôle d’entité accréditée pour l’exécution financière et technique.

Le projet cible près de 97 900 bénéficiaires directs et 213 800 bénéficiaires indirects établis dans les communes d’Adjohoun, de Bonou et de Dangbo. Au-delà des volets purement sanitaires, les opérations prévoient un co-bénéfice d’atténuation environnementale quantifié à 12 494 tonnes équivalent CO₂ épargnées dans l’atmosphère.

Surveillance épidémiologique et transition énergétique locale

Sur le terrain, les interventions programmées intègrent la mise en place d’un centre dédié et de systèmes d’alerte précoce pour surveiller la prévalence du paludisme, des infections respiratoires aiguës et des maladies cardiovasculaires. Les centres de santé de l’aire ABD bénéficieront également d’une autonomie énergétique complète par le solaire, complétée par l’aménagement de jardins botaniques médicinaux communautaires.