Bénin: le gouvernement en conseil des ministres ce mercredi après la pause estivale

Après la pause estivale observée au sein de l’Exécutif, le gouvernement de Romuald Wadagni reprend ce mercredi 2 septembre 2026 son rythme de travail avec la tenue du Conseil des ministres.

En vacances depuis le 1er août dernier, les membres du gouvernement avaient progressivement repris leurs activités à partir du 24 août, avant une rentrée gouvernementale effective au 1er septembre.



Cette reprise intervient alors que plusieurs dossiers importants attendent désormais des arbitrages. Parmi les principaux chantiers annoncés figurent notamment la préparation du budget de l’État pour 2027 et l’élaboration du nouveau Programme d’action du gouvernement (PAG), qui doit fixer les grandes orientations du septennat de Romuald Wadagni.



Le Conseil des ministres de ce mercredi constitue donc le premier grand rendez-vous gouvernemental de la rentrée. Son compte rendu permettra de connaître les décisions prises et les nouvelles mesures arrêtées par l’exécutif béninois .



À noter que, sous la nouvelle organisation du travail gouvernemental, le Conseil des ministres ordinaire se tient désormais le premier mercredi de chaque mois, avec la possibilité de convoquer des sessions extraordinaires lorsque la situation l’exige.