Aviation en Afrique : Boeing prévoit un doublement de la flotte commerciale d’ici 2045

Le transport aérien africain s'apprête à connaître une expansion majeure avec l'acquisition de plus d'un millier d'appareils neufs sur les deux prochaines décennies.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a publié le 3 septembre 2026 son rapport prospectif « Commercial Market Outlook » (CMO) consacré aux perspectives de l’aviation civile en Afrique à l’horizon 2045. L’avionneur y détaille les dynamiques structurelles de transformation qui s’apprêtent à remodeler le ciel continental au cours des vingt prochaines années.

Selon ces prévisions, la flotte commerciale africaine va plus que doubler au cours des deux prochaines décennies. Le nombre d’appareils exploités par les transporteurs du continent passera ainsi de 755 appareils recensés en 2025 à 1 625 appareils en service en 2045, traduisant une densification continue des liaisons aériennes.

Pour absorber cette montée en puissance et remplacer les appareils vieillissants, le continent africain aura besoin de 1 165 nouvelles livraisons d’avions d’ici 2045. Ce renouvellement sera dominé à 75 % par les monocouloirs, représentant 870 appareils destinés en priorité aux liaisons régionales et intérieures, ainsi que par 240 gros-porteurs dédiés aux routes intercontinentales.

Cette expansion matérielle répondra directement à l’accélération de la demande, avec un trafic de passagers qui devrait progresser de près de 6 % par an sur l’ensemble du continent. Cette progression sera principalement tirée par les vols intra-africains, attendus en hausse de 6,5 % par an, et par les liaisons entre l’Afrique et le Moyen-Orient, projetées à 7,1 % d’augmentation annuelle.

Une forte demande de compétences techniques et de services au sol

Pour soutenir cette croissance sans précédent, le secteur aéronautique africain devra impérativement recruter et former 75 000 nouveaux professionnels de l’aéronautique, un effectif qui comprend notamment 22 000 pilotes qualifiés. Parallèlement, l’activité de maintenance, de logistique et d’exploitation propulsera le marché des services aériens à une valeur globale de 140 milliards de dollars sur le continent.