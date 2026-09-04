Dette souveraine : le Sénégal règle son eurobond et rassure les marchés financiers

Tout en sollicitant le Cadre commun du G20 pour restructurer ses créances, Dakar refuse le moratoire immédiat et poursuit le service régulier de ses emprunts internationaux. Ce choix stratégique entraîne un net redressement de ses titres obligataires.

Le Sénégal a officiellement engagé le processus de transfert financier nécessaire pour régler le coupon de son obligation souveraine libellée en dollars à échéance 2048, attendu pour le 13 septembre 2026. Cette opération de paiement confirme la volonté des autorités de Dakar d’honorer scrupuleusement leurs engagements contractuels auprès des investisseurs et créanciers obligataires internationaux.

Cette décision financière fait directement suite à l’accord technique conclu le 1er septembre 2026 avec le Fonds monétaire international (FMI). Le programme négocié avec l’institution financière multilatérale s’étend sur une durée de 36 mois et prévoit une enveloppe de 2,2 milliards de dollars destinée à soutenir la politique économique et budgétaire du pays.

En parallèle de ce versement, Dakar a formellement annoncé son intention de solliciter un traitement concerté de sa dette extérieure en ayant recours au Cadre commun du G20. Les discussions envisagées dans ce cadre multilatéral doivent porter sur un volume d’environ cinq milliards de dollars d’eurobonds émis par la République du Sénégal sur les marchés financiers.

L’approche retenue par les autorités sénégalaises marque une nette rupture par rapport aux précédents observés chez d’autres nations ayant sollicité le Cadre commun du G20, lesquelles avaient interrompu leurs paiements. À l’inverse de ces pays, le Sénégal a délibérément choisi de ne pas décréter de moratoire immédiat sur sa dette souveraine.

Rebond des titres sur les marchés internationaux

L’annonce du règlement effectif de ce coupon obligataire a immédiatement entraîné un vigoureux rebond des obligations internationales sénégalaises sur les marchés de capitaux. Ce regain d’intérêt des investisseurs met un terme à la chute brutale qui avait frappé les emprunts souverains du pays dans la foulée directe de l’accord initial avec le FMI.