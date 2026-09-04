Climat : L’ONU et l’OMM alertent sur un épisode El Niño d’une intensité exceptionnelle

Le renforcement spectaculaire d'El Niño menace de plonger le globe dans une phase critique de catastrophes en série. Les spécialistes redoutent des répercussions durables sur les écosystèmes et les populations vulnérables.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a solennellement alerté la communauté internationale le jeudi 3 septembre 2026 sur les périls imminents liés au climat. Selon le haut responsable onusien, le renforcement continu du phénomène El Niño fait basculer la planète tout entière dans une zone à hauts risques marquée par des dérèglements climatiques extrêmes sans précédent.

Dressant un constat alarmant de l’état du système terrestre, António Guterres a affirmé que les températures mesurées à la surface des océans atteignent actuellement des niveaux records jamais observés. Le secrétaire général a insisté sur la gravité de cette évolution, prévenant que la succession d’événements météorologiques d’une violence inouïe tend désormais à devenir la nouvelle norme pour l’ensemble des populations mondiales.

Cette déclaration s’appuie directement sur les dernières données techniques issues d’un bulletin d’alerte officiel publié par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Les scientifiques de l’institution y établissent que le phénomène El Niño est désormais solidement installé dans le bassin Pacifique et qu’il devrait continuer de croître pour atteindre une intensité formellement qualifiée de « très forte » par les experts.

Les modèles prévisionnels avancés de l’OMM établissent en effet une probabilité exceptionnellement élevée, estimée comme proche de 100 %, que cet épisode El Niño majeur se poursuive activement jusqu’en février 2027. Ces mêmes calculs de modélisation prévoient que le pic de puissance de cette anomalie thermique devrait être enregistré vers la fin de l’année 2026, maintenant une pression continue sur les équilibres environnementaux.

Des risques décuplés pour la sécurité mondiale

Face à cette dynamique, l’Organisation météorologique mondiale met fermement en garde contre une recrudescence majeure d’inondations catastrophiques, de sécheresses particulièrement sévères et de canicules intenses. Ces phénomènes extrêmes doivent frapper de plein fouet de très nombreuses régions à l’échelle mondiale, fragilisant les systèmes agricoles, les réserves hydriques et les zones d’habitation les plus exposées.