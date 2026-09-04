Bénin: un enfant de sept ans sauvé in extremis d’une chute dans un puits de 30 mètres à Sèhouè

Un drame a été de justesse évité ce mercredi 3 septembre 2025 dans le village d’Aclonmè, situé dans l’arrondissement de Sèhouè.

Un jeune garçon âgé d’environ sept ans est tombé accidentellement dans un puits profond de 30 mètres. L’enfant a pu être secouru grâce à la prompte intervention des personnes présentes sur les lieux.

​Selon les précisions de Libre Express, l’opération de sauvetage s’est révélée particulièrement périlleuse en raison de la présence de moulins à l’intérieur du puits.

Malgré ces obstacles majeurs, les secours improvisés ont réussi à extraire la jeune victime saine et sauve. À la suite de cet incident qui aurait pu virer au drame, le chef d’arrondissement a tenu à lancer un appel pressant aux populations locales, les invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser convenablement leurs puits afin d’éviter de nouveaux accidents similaires.