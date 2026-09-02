PAG 22026 – 2033: après les grands chantiers de Talon, les Béninois attendent désormais les dividendes sociaux de Wadagni

Selon les indiscrétions, le programme d’action du gouvernement du président Romuald Wadagni pour le septennat 2026-2033 est désormais prêt et sera bientôt présenté aux béninois.

Ce Programme d’Actions du Gouvernement ne sera pas jugé uniquement sur le nombre de projets annoncés. Après dix années marquées par de profondes réformes et d’importants investissements sous Patrice Talon, l’attente change de nature : les Béninois veulent désormais mesurer la transformation du pays à l’aune de leur vie quotidienne.

Emploi, revenus, santé, éducation, protection sociale, accès aux services essentiels et réduction des inégalités territoriales seront parmi les principaux critères du nouveau septennat.

Le changement de président ne signifie pas nécessairement changement de trajectoire.

Romuald Wadagni arrive au pouvoir avec un avantage, mais aussi avec une responsabilité particulière: il connaît de l’intérieur la politique économique conduite pendant les deux mandats de Patrice Talon, dont il a été le ministre de l’Économie et des Finances. Son projet présidentiel, présenté sous le slogan « Plus loin, ensemble », revendiquait d’ailleurs clairement la continuité tout en promettant d’aller vers une nouvelle étape.

C’est précisément là que se situe le principal défi du futur PAG 2026-2033. Il ne s’agira plus seulement de transformer le pays. Il faudra démontrer que cette transformation transforme aussi la vie des citoyens.

Le temps des réformes, puis celui des résultats

La décennie Patrice Talon aura laissé une empreinte importante sur l’appareil d’État, les infrastructures, les finances publiques et plusieurs secteurs économiques. Mais une politique publique ne se mesure pas uniquement à ses réalisations visibles. Une route rénovée doit réduire les difficultés de déplacement et faciliter l’activité économique. Une école construite doit produire de meilleures conditions d’apprentissage. Un centre de santé modernisé doit permettre une prise en charge plus efficace. Les investissements doivent finir par produire des effets dans les ménages. C’est cette équation que le nouveau pouvoir devra résoudre.

Romuald Wadagni a déjà affiché cette ambition pendant la campagne présidentielle en présentant son projet comme une volonté de transformer les acquis économiques en bénéfices sociaux et territoriaux.

Le prochain PAG sera donc attendu sur sa capacité à passer du bilan des réalisations au bilan des améliorations vécues. Ce que les ménages regarderont d’abord. Pour une grande partie de la population, la réussite du septennat ne sera pas d’abord une affaire de statistiques macroéconomiques. Elle se mesurera dans le portefeuille, dans le centre de santé, dans l’école, dans les transports, dans l’accès à l’eau et à l’électricité, mais aussi dans la capacité d’un jeune à trouver une activité rémunératrice ou d’un entrepreneur à développer son entreprise.

Le premier trimestre de la gouvernance a donné des signaux positifs avec des actions sociales fortes. Le PAG 2026-2033 qui sera bientôt présenté donnera certainement de l’espoir aux béninois qui ont serré les ceintures pendant les 10 dernières années.