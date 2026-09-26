Bénin: un motocycliste perd la vie dans une collision près du marché d’Avocanzoun

​Un accident mortel s’est produit dans la soirée de ce jeudi 24 septembre 2026 à hauteur du marché d’Avocanzoun.

Une violente collision impliquant deux engins à deux roues a coûté la vie à un usager de la route, plongeant riverains et témoins dans l’émoi sur cet axe très fréquenté reliant Bohicon à Djidja.

​Selon les témoignages recueillis sur les lieux du drame, la victime roulait en direction de la ville de Bohicon lorsqu’elle a été surprise par l’irruption d’un second motocycliste. Ce dernier, en provenance de la zone du marché de bœufs, s’était engagé sur une bretelle secondaire et tentait de regagner la voie bitumée principale au moment où le choc, d’une grande violence, s’est produit.

​Le motocycliste en partance pour Bohicon n’a pas survécu à la violence de l’impact, rendant l’âme sur place.

Ce nouveau drame vient une nouvelle fois interpeller sur la prudence aux intersections et le respect des priorités lors de l’insertion sur les grands axes de circulation interurbains.