Côte d’Ivoire : décès de Georges Taï Benson, grande voix de la télévision ivoirienne

Georges Taï Benson, l’une des figures les plus connues de l’histoire de la télévision ivoirienne, est décédé vendredi 25 septembre 2026 à Abidjan. L’ancien animateur et producteur de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) avait 80 ans. Il s’est éteint à l’Institut de cardiologie d’Abidjan.

Son nom reste associé à plusieurs décennies de télévision en Côte d’Ivoire. Animateur vedette dans les années 1970 et 1980, Georges Taï Benson avait participé à la construction de la culture populaire télévisuelle ivoirienne, à une époque où la RTI constituait le principal écran du pays.

La nouvelle de sa disparition a rapidement suscité des réactions dans le milieu audiovisuel. Barthélémy Inabo Zouzoua, qui a longtemps travaillé à ses côtés, a confié son émotion après avoir appris son décès. « Je suis un peu dépassé », a-t-il déclaré.

« Quand on perd quelqu’un d’aussi proche, on reste toujours sous le choc », a également réagi l’ancien animateur de la RTI.

Une génération de télévision disparaît

Georges Taï Benson ne s’était pas limité à l’animation. Il avait également exercé comme producteur et accompagné plusieurs talents au cours de sa carrière.

Sa disparition touche ainsi plusieurs générations de professionnels formés ou révélés durant les premières grandes décennies de la télévision ivoirienne.