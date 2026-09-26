Médias au Bénin : Clément Adéchian prend la tête du CNPA et promet de « permettre aux patrons de presse de se sentir patrons »

Clément Adéchian est le nouveau président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin (CNPA Bénin). Il a été porté à la tête de l’organisation vendredi 25 septembre 2026, à l’issue d’une assemblée générale élective tenue à la Maison des médias à Cotonou.

La liste conduite par le promoteur de médias était la seule soumise au présidium. Elle a été approuvée par acclamation par les membres de l’assemblée générale. Clément Adéchian prend ainsi les commandes d’un bureau de 19 membres pour un mandat de cinq ans, jusqu’en 2031.

Son élection intervient à l’issue d’une mandature marquée, selon le bureau sortant, par des actions de plaidoyer, de mise en conformité institutionnelle, de dialogue avec la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication et de défense des intérêts économiques des entreprises de presse.

Le nouveau président n’a pas voulu multiplier les promesses. Il a plutôt placé son mandat sous le signe de la viabilité économique des médias. « Je ne suis pas là pour faire de belles promesses », a-t-il déclaré, avant de fixer sa priorité : « permettre réellement que les patrons de presse se sentent patrons de leur entreprise ».

« On n’est pas patron de presse parce qu’on a un sac et un registre de commerce »

Clément Adéchian a insisté sur la nécessité de replacer l’entreprise au cœur du métier de patron de presse. « On est patron de presse parce qu’on est patron d’une entreprise. On n’est pas patron de presse parce qu’on a un sac et un registre de commerce à l’intérieur », a-t-il lancé devant les participants.

Pour lui, la question économique sera centrale durant son mandat. « Une entreprise signifie que vous produisez et quand vous équilibrez avec vos charges, vous dégagez un bénéfice », a-t-il poursuivi.

Le nouveau président dit vouloir travailler à une réorganisation du modèle économique des organes de presse béninois. « Comment faire pour nous réorienter, nous réorganiser vers une entreprise de presse aujourd’hui fiable ? C’est là ce que je vais devoir m’employer à faire et à construire avec les membres de mon bureau », a-t-il expliqué.

Il a également rendu hommage à l’équipe sortante, évoquant « le travail d’Hercule » accompli au cours des deux dernières mandatures dans un environnement médiatique profondément transformé.

Une profession confrontée à la question du financement

Le rapport d’activités présenté lors de l’assemblée générale a notamment fait état des efforts engagés pour la viabilité économique des entreprises, la défense de la liberté de la presse, la solidarité entre professionnels, la mobilisation de financements et le dialogue avec les pouvoirs publics.

Le rapport financier a toutefois mis en évidence les difficultés persistantes de financement du CNPA Bénin, alors que plusieurs chantiers restent ouverts pour les entreprises de presse.

Le président de l’Union des professionnels des médias du Bénin a, de son côté, exprimé sa confiance au nouveau bureau et appelé à une collaboration renforcée entre les patrons de presse et les professionnels du secteur.

Clément Adéchian connaît déjà l’organisation. Des documents antérieurs du CNPA le mentionnent comme ancien responsable de l’organisation. Il est également promoteur de médias et a exercé dans la presse écrite comme directeur de publication.