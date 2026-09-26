RDC : le crash de Kenge fait désormais 17 morts, la justice militaire perd deux de ses plus hauts responsables

Le bilan du crash aérien survenu vendredi 25 septembre à Kenge, dans la province du Kwango en République démocratique du Congo, a été revu à 17 morts. L’accident a notamment coûté la vie à deux des plus hauts responsables de la justice militaire congolaise.

Parmi les victimes figurent le lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, auditeur général des Forces armées de la RDC, et le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalayi, premier président de la Haute Cour militaire.

L’appareil effectuait la liaison Kikwit-Kinshasa lorsqu’il s’est écrasé dans une parcelle à Kenge. Les premières informations faisaient état de 13 morts avant que la découverte d’autres corps ne fasse évoluer le bilan. Aucun occupant n’a survécu.

Les circonstances précises de l’accident restent encore à établir. Le vice-gouverneur du Kwango, Rémy Saki, a reconnu ne pas disposer d’informations définitives sur l’exploitant de l’appareil ni sur les raisons ayant conduit l’équipage à tenter de se poser à Kenge. « Je ne peux pas répondre à cette question, je n’en sais rien du tout », a-t-il déclaré.

Tshisekedi rend hommage aux victimes

Le président Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances aux familles après l’annonce du drame. Le gouvernement a également rendu hommage aux responsables de la justice militaire morts dans l’accident.

Le ministre d’État chargé de la Justice, Guillaume Ngefa, a à son tour salué la mémoire de Joseph Mutombo Katalayi et Lucien-René Likulia.