Nigeria : un but suffit à Ilenikhena pour lancer le débat face à Osimhen

George Ilenikhena n’a eu besoin que d’un match pour entrer dans le débat. Buteur pour sa première sélection lors de la victoire 2-1 du Nigeria contre Madagascar, l’attaquant a immédiatement déclenché des comparaisons avec Victor Osimhen.

Avec Osimhen absent, Ilenikhena avait la lourde tâche de mener l’attaque des Super Eagles. Il a égalisé à la 45e+1 et remis le Nigeria dans un match mal engagé après l’ouverture du score malgache.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters ont aussitôt réclamé davantage. Un commentaire largement relayé résumait l’emballement : « Ilenikhena devrait débuter devant Osimhen, même quand Osimhen est à 100 %. »

La comparaison reste évidemment prématurée. Osimhen est installé depuis plusieurs années comme référence offensive du Nigeria et son bilan international lui donne une avance considérable dans la hiérarchie.

Un premier but qui change déjà son statut

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’Ilenikhena a réussi l’entrée parfaite. Sous pression à Uyo, il a converti l’une de ses premières vraies occasions et donné une autre option à Eric Chelle.

Le débat appartient pour l’instant aux supporters. Mais après une seule sélection, Ilenikhena a déjà réussi à imposer son nom dans une discussion jusque-là dominée par Osimhen.