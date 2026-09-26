Soudan du Sud : avant les premières élections, l’opposition conteste déjà la voie choisie par Salva Kiir

À moins de trois mois des élections générales prévues le 22 décembre 2026, le Soudan du Sud entre dans une phase politique particulièrement tendue. Le président Salva Kiir a dissous le gouvernement de transition et ouvert un dialogue interpartis, mais plusieurs formations d’opposition rejettent déjà la manière dont le processus électoral est conduit.

Le scrutin serait le premier organisé dans le pays depuis son indépendance en 2011. Mais plusieurs conditions prévues par l’accord de paix de 2018 n’ont pas été remplies : l’inscription des électeurs ne fait que commencer, les différentes forces armées n’ont pas été entièrement unifiées et aucune Constitution permanente n’a encore été adoptée.

Les modifications apportées à la loi électorale permettent désormais d’organiser le vote sans Constitution permanente ni recensement national. Elles maintiennent également Salva Kiir à la tête de l’État pendant la période électorale après la dissolution du gouvernement et le départ des vice-présidents issus de l’accord de paix.

Le président a néanmoins prévenu que le dialogue ouvert à Juba ne devait pas devenir un moyen de repousser le calendrier. « Ce n’est pas un lieu pour nous freiner », a déclaré Salva Kiir en défendant la poursuite du processus vers les élections.

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« Les bulletins, pas les balles »

La Commission nationale des élections tente de rassurer sur les préparatifs. Son président, Gabriel Bol Deng Majok, a appelé les formations politiques à convertir leurs idées « en bulletins de vote et non en balles ».

Mais des analystes soulignent les risques persistants. Certaines zones du pays restent instables, ce qui pourrait compliquer l’organisation d’un scrutin national complet.

Le chef de l’opposition Riek Machar reste par ailleurs détenu pour trahison, et les mouvements qui lui sont liés contestent le cadre proposé par le pouvoir.