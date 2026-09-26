São Tomé-et-Príncipe : « Depuis ma naissance, rien n’a changé », l’exode des jeunes s’invite dans les urnes

À la veille des élections législatives du dimanche 27 septembre, un sujet domine les discussions à São Tomé-et-Príncipe : le départ massif des jeunes. Dans ce petit archipel du golfe de Guinée, près d’un habitant sur cinq vit désormais à l’étranger.

Une estimation de la Banque mondiale évalue à près de 40 000 le nombre de Santoméens vivant hors du pays, soit environ 18 % de la population. L’émigration provoque déjà des pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs, notamment la construction.

Sur le terrain, les témoignages reflètent une forte lassitude. Miguel, un jeune conducteur de moto-taxi interrogé dans la capitale, résume son désenchantement : « Depuis ma naissance, rien n’a changé dans ce pays. » Il envisage de ne pas voter.

Nilson, lui aussi conducteur de moto-taxi, compte se rendre aux urnes mais demande davantage d’investissements, de nouvelles entreprises, un port et un aéroport capables de créer des emplois.

Sept partis pour 55 sièges

Environ 142 000 électeurs sont appelés à départager sept partis pour les 55 sièges de l’Assemblée nationale. Des élections municipales auront également lieu sur l’île de São Tomé et un scrutin régional sera organisé à Príncipe.

La participation constitue une autre inconnue. Lors de l’élection présidentielle de juillet, près de six électeurs sur dix ne s’étaient pas déplacés.

La ministre des Affaires étrangères Ilza Amado Vaz, candidate du parti au pouvoir, défend une stratégie axée sur l’investissement privé et le développement d’un tourisme à forte valeur ajoutée. « Toute notre politique vise à créer les conditions pour attirer les investisseurs », a-t-elle déclaré.