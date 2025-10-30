Bénin: un homme écope 3 ans pour avoir détourné l’épargne de sa femme

Le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son verdict ce jeudi 30 octobre 2025 dans une affaire d’abus de confiance opposant une femme à son époux. L’homme, déjà détenu, écope d’une peine de 36 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 500 000 FCFA, et devra restituer 8 millions FCFA à la victime.

Selon les faits, la plaignante, une quinquagénaire analphabète, avait confié cette somme à son mari afin qu’il l’aide à effectuer un dépôt dans une institution financière. Profitant de sa confiance, ce dernier aurait fait virer les fonds sur son propre compte. La fraude a été découverte lorsque la victime, malade, s’est rendue pour un retrait et a constaté que son solde n’était plus que de 10 000 FCFA.

À la barre, le prévenu a nié les accusations, affirmant n’avoir rien reçu. Il est soutenu par sa défense qui a tenté d’imputer la faute à une caissière de l’institution. Dans ses réquisitoires, le ministère public a requis 24 mois de prison dont 12 fermes, mais le tribunal a finalement prononcé une peine plus sévère soit trois ans de prison ferme et la restitution intégrale des fonds à la victime.