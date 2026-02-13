Bénin: un étudiant poursuivi devant la CRIET pour s’être fait passer pour un commissaire de police sur internet

Un étudiant poursuivant ses études en sciences politiques et relations internationales a comparu, ce jeudi 12 février 2026, devant la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Âgé d’une vingtaine d’années, il est poursuivi pour escroquerie via internet, après s’être fait passer pour un commissaire de la Police républicaine sur les réseaux numériques.

Selon les faits exposés à l’audience et rapportés par Libre Express, le prévenu utilisait l’identité d’un véritable commissaire de police, allant jusqu’à se présenter en uniforme sur internet, afin de tromper et dépouiller ses victimes.

Ce stratagème lui aurait permis de gagner la confiance de plusieurs personnes avant de leur soutirer de l’argent.

À la barre, l’étudiant a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a plaidé coupable et sollicité la clémence de la Cour, invoquant notamment son jeune âge et sa situation universitaire.

Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé une application mesurée de la loi, tout en soulignant la gravité des faits. Il a requis cinq ans d’emprisonnement ferme assortis d’une amende d’un million de francs CFA à l’encontre du prévenu.

De son côté, l’avocat de la défense a plaidé la clémence, appelant la Cour à tenir compte de la jeunesse de son client et à favoriser une approche orientée vers la réinsertion sociale.

Le verdict de cette affaire est attendu pour le jeudi 19 mars 2026.