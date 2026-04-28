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Bénin

Bénin: un décès dans un accident de la route sur l’axe Pahou Tori-Bossito

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un homme, mardi 28 avril 2026, dans la localité d’Adjarra-Adovié, commune de Ouidah.

Edouard Djogbénou
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Rubrique société
Rubrique société Ph: BWT
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Le drame s’est produit peu après 7 heures du matin, dans un virage situé non loin de l’École primaire publique du quartier.

D’après les premières informations recueillies par Banouto, la victime circulait à moto lorsqu’elle est entrée en collision avec un camion. L’impact, particulièrement violent, ne lui a laissé aucune chance.

Aux environs de 7 h 40, le corps sans vie se trouvait encore sur la chaussée reliant Pahou à Tori-Bossito, selon des informations rapportées par Banouto.

La police républicaine est attendue pour les constats d’usage et pour déterminer les causes exactes de l’accident afin d’établir les responsabilités.

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