Bénin: un chef intérimaire nommé à la tête du 12ᵉ arrondissement de Cotonou

À la suite de l’incarcération du chef du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Samuel Akindès, le Conseil communal a procédé à la désignation d’un responsable intérimaire. Le chef du 7ᵉ arrondissement, Edgard Djossou, assurera désormais la gestion de cette circonscription jusqu’à nouvel ordre.

Le 12ᵉ arrondissement de Cotonou a désormais un chef intérimaire. Réunis le vendredi 28 mai 2026 dans le cadre de la première session extraordinaire du Conseil communal de l’année, les conseillers communaux ont pris des mesures pour assurer la continuité de l’administration de l’arrondissement.

À l’issue des travaux, le chef du 7ᵉ arrondissement, Edgard Djossou, a été désigné pour assurer l’intérim à la tête du 12ᵉ arrondissement. Il remplace provisoirement Samuel Akindès, empêché d’exercer ses fonctions en raison de son incarcération.

Cette décision vise à garantir le fonctionnement normal de l’administration locale et la poursuite des services aux populations en attendant l’évolution de la situation du titulaire du poste.

Pour rappel, Samuel Akindès fait l’objet de poursuites judiciaires devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Placé en détention provisoire, il est poursuivi dans une affaire d’abus de fonction dont l’examen se poursuit devant la juridiction spéciale.

Lors d’une précédente audience, le dossier avait été renvoyé au 1er juin 2026 pour la poursuite de l’instruction.

En attendant l’issue de la procédure judiciaire, Edgard Djossou assurera la gestion des affaires courantes du 12ᵉ arrondissement de Cotonou jusqu’à nouvel ordre.