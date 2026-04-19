Bénin : sur internet, une fausse procédure vise à piéger les étudiants en médecine

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement démenti l’existence d’un test d’équivalence en médecine et en pharmacie, dont un prétendu communiqué circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Dans un document signé par le doyen, le professeur Josué Dejinnin Georges Avakoudjo, l’institution affirme qu’il s’agit d’une fausse information qui n’émane en aucun cas de ses services.

Selon la FSS, le document intitulé « communiqué sur le test d’équivalence des diplômes de doctorat en médecine et pharmacie » est dépourvu de toute validation institutionnelle. L’établissement précise qu’il ne dispose d’aucune habilitation pour définir des conditions d’inscription à un ordre professionnel au Bénin, contredisant ainsi les informations relayées dans ce faux message.

D’après les éléments diffusés, cette fausse annonce viserait particulièrement les étudiants et les professionnels de santé, en les incitant à s’inscrire à un prétendu test d’équivalence moyennant le paiement de frais pouvant dépasser 300 000 FCFA. Aucune procédure officielle de ce type n’est actuellement en cours au sein de la faculté, insiste le décanat.

Face à cette situation, la FSS appelle à la plus grande vigilance. Elle invite les usagers, étudiants et professionnels du secteur à ne pas se fier aux contenus non vérifiés circulant en ligne et à se référer exclusivement aux canaux officiels de l’université pour toute information académique ou administrative.

Une mise en garde contre une tentative d’escroquerie

Dans son communiqué, la faculté met également en garde les auteurs et diffuseurs de ce faux document. Elle indique que ces derniers s’exposent à des poursuites et qu’ils seront tenus responsables des conséquences juridiques, administratives et disciplinaires liées à la diffusion de fausses informations.