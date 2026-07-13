Bénin : sept enseignants risquent la radiation pour absence irrégulière

Au Bénin, sept enseignants du primaire risquent la radiation pour absence irrégulière à leur poste. Leur dossier a été examiné la semaine dernière par la Commission administrative paritaire du ministère des Enseignements maternel et primaire, qui doit désormais proposer des sanctions au ministre de tutelle.

Sept instituteurs du cours primaire sont dans le viseur de l’administration scolaire béninoise. Poursuivis pour absence irrégulière à leur poste, ils ont été entendus la semaine dernière par la Commission administrative paritaire (CAP) du ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP), réunie en session disciplinaire.

Les auditions se sont tenues du mardi 7 au vendredi 10 juillet, dans le cadre de la première session ordinaire de la CAP au titre du troisième trimestre 2026. Parmi les enseignants concernés figurent cinq agents contractuels de droit public de l’État et deux fonctionnaires, originaires des circonscriptions scolaires de Gogounou, Bembèrèkè, Bassila 1, Ouèssè, Savè, Allada et Toffo.

Six d’entre eux sont visés pour absence irrégulière au poste. Le septième doit en outre répondre de faits de perfidie, en plus de son absence. L’examen de ces dossiers s’inscrit dans le cadre du Code d’éthique et des valeurs dans l’administration publique.

Devant la commission, les enseignants mis en cause ont pu présenter leur défense face aux griefs formulés à leur encontre. À l’issue de cette étape, la CAP transmettra ses propositions de sanctions à l’autorité compétente. C’est le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Natta, qui tranchera in fine sur les suites à donner à ces dossiers.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, les enseignants concernés s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation définitive du système éducatif.

Un phénomène déjà sanctionné en juin

Ce n’est pas la première fois que des enseignants sont rappelés à l’ordre pour abandon de poste au Bénin. En juin 2026, treize autres agents avaient déjà comparu devant la même commission disciplinaire, pour absences irrégulières et prolongées à leur poste. Deux autres auraient violé des prescriptions qui leur avaient été formellement notifiées. Le dernier cas concerne un enseignant poursuivi pour « défaillance et incompétence notoire » dans l’exercice de ses fonctions.