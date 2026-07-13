Bénin: un réseau de braqueurs présumés démantelé par le commissariat d’Agbanou à Allada

À la suite d’un braquage perpétré le lundi 5 juillet dernier à hauteur de l’immeuble Houdegbe, les éléments du commissariat d’Agbanou ont mené un coup de filet fructueux le samedi 11 juillet 2026 dans la commune d’Allada ​en mettant fin à la cavale de la bande de malfaiteurs.

Cette opération ciblée s’est soldée par l’arrestation de cinq membres clés du réseau, qui ont été présentés ce lundi 12 juillet devant les autorités judiciaires pour répondre des faits de vol aggravé.

​Une offensive nocturne basée sur des renseignements précis

​L’intervention policière s’est déroulée le samedi 11 juillet 2026 aux environs de 20 heures. Agissant sur la base de renseignements précieux et concordants concernant la cachette des suspects, une équipe du commissariat d’Agbanou a planifié et exécuté une série de descentes musclées.

Les forces de l’ordre ont ciblé plusieurs secteurs de Dogoudo, une localité située dans la commune d’Allada, parvenant à surprendre et à neutraliser cinq individus activement recherchés.

​Ces présumés braqueurs, âgés de 33 à 38 ans, résidaient entre Sékou et Allada, notamment dans les quartiers de Dogoudo et Dankoli. L’enquête révèle que ces derniers dissimulaient leurs activités criminelles derrière des professions ordinaires. Parmi les personnes interpellées figurent en effet un vulcanisateur, un revendeur de carburant, un maçon, ainsi qu’un conducteur de taxi.

​Des aveux complets et une présentation devant la justice

​Soumis à des interrogatoires serrés lors de leur garde à vue, les mis en cause sont rapidement passés aux aveux face aux enquêteurs. Ils ont détaillé avec précision leur mode opératoire et ont formellement confirmé leur étroite collaboration avec un autre complice. Ce dernier avait déjà été appréhendé par les hommes du commissariat d’Agbanou le mardi 6 juillet, soit le lendemain du braquage de l’immeuble Houdegbe.

​Après la clôture de la procédure préliminaire au commissariat, la trajectoire des cinq suspects se poursuit désormais sur le terrain judiciaire. Ils ont été conduits devant le procureur ce lundi 13 juillet 2026 à 8 heures pour la suite de la procédure judiciaire.