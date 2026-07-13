Sénégal : Ousmane Diagne nommé président du Conseil constitutionnel par Diomaye Faye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Diagne membre et président du Conseil constitutionnel. Le magistrat remplace feu Mamadou Badio Camara à la tête de cette institution centrale dans le fonctionnement démocratique et électoral du Sénégal.

La décision a été officialisée par décret n°2026-1318 du 13 juillet 2026. Selon le communiqué de la Présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye a nommé Ousmane Diagne « membre et Président du Conseil constitutionnel », en remplacement de feu Mamadou Badio Camara.

Cette nomination intervient après le décès de Mamadou Badio Camara, qui dirigeait jusque-là le Conseil constitutionnel. Ousmane Diagne prend ainsi la tête de l’institution chargée notamment du contrôle de constitutionnalité des lois et du contentieux électoral au Sénégal.

Magistrat de profession, Ousmane Diagne a occupé plusieurs fonctions importantes dans l’appareil judiciaire sénégalais. Le communiqué rappelle qu’il a été procureur général près la Cour d’appel de Dakar, premier avocat général près la Cour suprême, ainsi que ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Un magistrat expérimenté à la tête du Conseil constitutionnel

Avec cette nomination, le chef de l’État confie la présidence du Conseil constitutionnel à un profil issu de la magistrature. Ousmane Diagne hérite d’une institution particulièrement observée, en raison de son rôle dans l’examen de la conformité des lois à la Constitution et dans la régulation des grandes échéances électorales.

Le Conseil constitutionnel occupe une place stratégique dans l’équilibre institutionnel sénégalais. Ses décisions peuvent peser sur le débat politique, notamment lorsqu’elles concernent les textes adoptés par le Parlement, les candidatures à l’élection présidentielle ou les contentieux liés aux scrutins.

La nomination d’Ousmane Diagne marque donc une nouvelle étape dans la recomposition des institutions sénégalaises. Elle intervient dans un contexte où la justice constitutionnelle reste au centre de plusieurs débats publics, notamment sur l’évolution des institutions et les rapports entre les pouvoirs.

Le communiqué de la Présidence, signé à Dakar le 13 juillet 2026 par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, présente cette décision comme une nomination formelle au sommet du Conseil constitutionnel.

Ousmane Diagne devra désormais assurer la continuité de l’institution après Mamadou Badio Camara, tout en conduisant les travaux d’un Conseil constitutionnel appelé à demeurer un acteur majeur de la vie institutionnelle sénégalaise.