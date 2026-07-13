Mondial 2026: le conseiller de Donald Trump affiche son soutien à l’Angleterre

Andrew Giuliani, principal conseiller de Donald Trump pour la Coupe du monde 2026, espère voir l’Angleterre soulever le trophée si les États-Unis ne parviennent pas à s’imposer. Il estime qu’un sacre des Three Lions constituerait une belle histoire à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance américaine.

À l’approche des demi-finales de la Coupe du monde 2026, Andrew Giuliani a affiché sa préférence pour l’Angleterre. Le principal conseiller de Donald Trump pour le tournoi estime que les Three Lions seraient les candidats idéaux au sacre si les États-Unis ne peuvent décrocher le titre. Dans un entretien accordé au Daily Mail, Giuliani a expliqué qu’une victoire anglaise aurait une portée symbolique particulière, alors que les États-Unis célèbrent cette année le 250e anniversaire de leur indépendance.

« Vous savez, si les États-Unis ne peuvent pas gagner pour notre 250e anniversaire, alors une belle histoire serait de voir les Anglais venir en Amérique et remporter la Coupe du monde pendant nos célébrations », a-t-il déclaré. Le conseiller a également rappelé la longue attente de l’Angleterre depuis son unique sacre mondial. « Si j’ai bien compris, l’Angleterre attend un nouveau titre depuis près de 60 ans. Ce serait une formidable récompense pour cette génération si elle remportait le tournoi », a-t-il ajouté. Les Three Lions tenteront d’abord de franchir l’obstacle argentin en demi-finale. En cas de succès face aux champions du monde en titre, ils retrouveraient en finale le vainqueur du duel entre l’Espagne et la France.