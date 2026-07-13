Mondial 2026: l’Argentine formule une demande particulière à la FIFA avant d’affronter l’Angleterre

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, l’Argentine souhaite modifier sa tenue pour son choc face à l’Angleterre. L’Albiceleste a sollicité l’autorisation de la FIFA pour évoluer avec son maillot bleu, délaissant exceptionnellement ses traditionnelles rayures bleu et blanc.

L’Argentine a formulé une demande inhabituelle à la FIFA à quelques jours de sa demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre. Selon les informations du journaliste Gastón Edul, l’Albiceleste a demandé à disputer cette rencontre avec un maillot entièrement bleu, plutôt que sa traditionnelle tunique à rayures bleu et blanc. Les champions du monde en titre ont validé leur billet pour le dernier carré grâce à leur succès 3-1 face à la Suisse en quarts de finale. Ils retrouveront une sélection anglaise qui s’est qualifiée en dominant la Norvège (2-1).

Depuis le début de la compétition, les hommes de Lionel Scaloni ont porté leur emblématique maillot rayé lors de cinq de leurs six rencontres. La seule exception remonte au match de phase de groupes contre la Jordanie, au cours duquel les Argentins avaient déjà évolué avec leur tenue bleue. Reste désormais à savoir si la FIFA accédera à cette requête avant cette affiche très attendue entre deux prétendants au titre mondial.